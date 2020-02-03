ملك البحرين يصل إلى البلاد وفي استقباله حمدان بن زايد

منطقة الظفرة (وام)
وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، إلى البلاد، أمس، في زيارة خاصة للدولة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في استقبال جلالته لدى وصوله.
كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.
ويرافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
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