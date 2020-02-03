مستشفى ميداني للمتضررين من حريق كراتشي

أبوظبي (الاتحاد) دشن أطباء الإمارات مستشفى ميدانياً لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية للمتضررين من الحريق الذي شب في مدينة «تين هتين» بكراتشي في باكستان مؤخراً.

شهد تدشين المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني التطوعي الدكتورة عذرا فضل ييجوبو وزيرة الصحة الباكستانية، والدكتور سالم الخديم الظنحاني قنصل عام الدولة في كراتشي، وبخيت الرميثي مستشار في قنصلية الدولة في كراتشي، وعدد من المسؤولين.

واطلعت الوزيرة الباكستانية على المهام التطوعية الإنسانية للفريق الإماراتي الباكستاني التطوعي وتفقدت أقسام ومرافق المستشفى الميداني، واطلعت على مستوى الخدمات وتجهيزات العيادات التخصصية وأقسام الاستقبال والتصنيف والطوارئ والتشخيص وأقسام القلب والأطفال والنساء ووحدة العمليات المتنقلة وقسم الطب الوقائي والمختبرات وأقسام الأشعة ووحدة الصيدلية المتنقلة.

وأشادت الدكتورة عذرا فضل ييجوبو بجهود الفرق الطبية التطوعية الإماراتية والباكستانية والتي ساهمت بشكل ملموس في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية لما يزيد على 1500 من المتضررين في أماكن تواجدهم.

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