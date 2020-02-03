أبوظبي تطوع الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إطلاق حزمة مشاريع تطويرية، تستهدف تطويع الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تضطلع بها البلدية والتي شملت مشروع «برنامج توثيق» المعني بإجراءات التوثيق في القطاع العقاري.

وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الحالي، دراسات بحثية بالتعاون مع جامعة خليفة في ما يخص عناصر البنية التحتية في المدن الذكية لتعميم التجربة على مناطق مختلفة من مدينة أبوظبي بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع على كورنيش أبوظبي.

وتتضمن المشاريع التي أعلنت البلدية عنها أمس في إطار فعالية «وطن الابتكار» والتي تعقد على مدى 3 أيام متواصلة بمشاركة 14 شركة، ضمن إطار مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار»: إنشاء مركز للابتكارات في بلدية مدينة أبوظبي يقدم خدمات لوجستية، ويوفر بيئة محفزة لجميع المبتكرين على الإبداع والتميز، وإجراء دراسات بحثية مع جامعات محلية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، فضلاً عن حزمة مبادرات لدفع 2200 موظف يعملون بالبلدية على بذل جهد أكبر في الابتكار بشكل منظم ودوري.

وخلال افتتاح الفعالية، أكد أحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء أن أسبوع الابتكار الذي تنظمه البلدية يشكل نافذة حقيقية تطل منها الأفكار الخلاقة، والرؤى غير التقليدية، والإبداعات التي تعوّل عليها البلدية كثيراً في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات لأن الغاية القصوى من تحفيز الروح الإبداعية لدى كل واحد هو أن نصل إلى مرحلة التألق في كل شيء في خدماتنا، في تواصلنا مع المتعاملين، في دعم تطلعات مجتمعنا، وبالمحصلة في ترسيخ قيم السعادة بكافة أوجهها، وفي إعلاء قيمة الابتكار والإبداع كوسيلة حضارية تساهم في تعزيز حاضرنا وبناء ملامح مستقبلنا.

من جانبه، استعرض عمر الهاشمي مدير إدارة المعرفة والإبداع في بلدية مدينة أبوظبي حزمة المشاريع التطويرية التي تعكف بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذها، وأفاد بأن «البلدية نجحت في إدخال الذكاء الاصطناعي لمنظومة خدماتها، حيث تم الاستعانة به في تطوير برنامج (توثيق)»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدية انتهت مؤخراً من كافة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة التجريبية للمشروع.

وقال إن الخدمات التي تقدمها بلدية أبوظبي، تمس بشكل مباشر المواطنين والمقيمين، وإدخال أي تحسين في منظومة هذه الخدمات سيكون له تأثير حيوي وفوري، ويأتي في إطار جهود البلدية في التحول الرقمي والأتمتة، موضحاً أن مشروع برنامج «التوثيق»، يركز على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ جودة الخدمة، وكفاءة الأداء في البلدية. وأوضح الهاشمي أن المشروع يدقق على صحة البيانات في الخدمات المتعلقة بالتوثيق.