عبدالله بن زايد وإسماعيل ولد الشيخ يبحثان العلاقات

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير خارجية موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية الموريتاني، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وحمد غانم حمد المهيري، سفير الدولة لدى موريتانيا.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الكاردينال جوزيبي فيرسالدي، عميد مجمع التربية الكاثوليكية، رئيس مؤسسة جرافيزيميوم للتعليم في الفاتيكان. جرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين الجانبين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالكاردينال جوزيبي فيرسالدي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية دور المجمع والمؤسسة في نشر قيم التسامح لدى الأجيال الناشئة.

من جانبه، أعرب معالي الكاردينال جوزيبي فيرسالدي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيداً بالمبادرات الرائدة التي تقدمها الدولة لنشر قيم التسامح والتعايش بين جميع الجنسيات.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور عمار المعلا، مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية بوزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم.