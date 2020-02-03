مليون بذرة تعزز الغطاء النباتي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة بأبوظبي مشروعاً لنثر ما يزيد على مليون بذرة لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية، ضمن بعض الموائل الطبيعية، لتعزيز الغطاء النباتي، ودعم المخزون البذري في الأنواع المختلفة للتربة في إمارة أبوظبي. ويتم نثر البذور في 4 مواقع مختلفة داخل إمارة أبوظبي، تتضمن 100 موقع في كل محمية من المحميات التالية، والتي تشمل محمية الغضا الطبيعية، ومحمية الحبارى الطبيعية في منطقة الظفرة ومحمية المها العربي، فضلاً عن نثر البذور في وادي طربات في محمية متنزه جبل حفيت في مدينة العين الذي يمتد طوله على مساحة تصل إلى 5 كيلومترات.

وتتضمن الأنواع التي سيتم نثر بذورها، الغاف والسمر والغضا والرمث والحاذ والسبط وحب الريشة والمرخ والشوع وغيرها من الأنواع.

وقالت د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام في هيئة البيئة- أبوظبي «إن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤوليات الهيئة، وتتواجد في إمارة أبوظبي ما نسبته 60% من مجمل الأنواع النباتية البرية المسجلة في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر (شبكة زايد للمحميات الطبيعية)، والتي تضم 13 محمية برية، حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من هذه المحميات مثل متنزه جبل حفيت الوطني ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات».

وأضافت الظاهري: النباتات المحلية متأقلمة مع البيئة المحلية وتتمتع بأثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها سواء فيما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة، حيث إنها تمنع زحف الرمال وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة.

ويشار إلى أن الهيئة تدير مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنوياً، ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى، كما يوجد به حالياً مجموعات مخزنة من البذور لما يقرب من 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية، ومن أهم هذا الأنواع الخنصور، النخيل القزم، السمر، الغاف، القفص، الغضا، الثمام، الشوع، الأرطا بنوعيها، الحاذ وغيرها من النباتات، كما تعكف الهيئة حالياً على إنشاء مشتل مركزي بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون شتلة سنوياً بالإضافة إلى إنشاء مركز للمصادر الوراثية للأنواع النباتية.