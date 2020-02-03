«بيئة الشارقة» توعي بآليات التخلّص من فحم الشواء

الشارقة (الاتحاد) نظمت إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، مؤخراً، مبادرة للتوعية بآليات التخلّص من فحم الشواء في المناطق البرية على شارع مليحة «نفق خطم ونفق حمدة»، بالتعاون مع قسم التفتيش في الهيئة، ومتطوعين من موظفي الهيئة، وشاركت في الحملة القيادة العامة لشرطة الشارقة «المنطقة الوسطى»، واستهدفت مرتادي المناطق البرية في شارع مليحة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «إن الحملة هدفت إلى المساهمة في توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على المناطق البرية وصون جماليتها من خلال الحفاظ على نظافتها، وتوعية وتعريف مرتادي المناطق البرية بمخاطر السلوكيات السلبية في كيفية التخلّص من فحم الشواء وأثرها على البيئة البرية، وتوعية مرتادي المناطق البرية بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على الغطاء النباتي من التدهور البيئي، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة لمرتادي المناطق البرية، وإتاحة الفرصة لمرتادي المناطق البرية للاستمتاع بالطبيعة، بعيداً عن الملوثات أو الأضرار البيئية». وتضمنت فعاليات الحملة توزيع البروشورات التوعوية حول آلية التخلّص من فحم الشواء في المناطق البرية، وتوزيع علب بذور الغاف وشتلات الغاف.

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