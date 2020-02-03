الإمارات تشارك في «الاقتصادي والاجتماعي» العربي بالقاهرة

القاهرة (وام) تشارك الإمارات في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت أمس بعقد اجتماع اللجنة الاجتماعية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تمهيداً للدورة الوزارية للمجلس المقررة الخميس المقبل.

مثل الدولة في الاجتماع محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة لها، أهمية الموضوعات التنموية والاجتماعية المعروضة ضمن الملف الاجتماعي لهذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة إعداد الجوانب الاجتماعية للملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة مارس 2020.

وأشارت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عدداً من البنود، في مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة بين الدورة السابقة والدورة الحالية في الشق الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنشاط الاجتماعي للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت أن لبنان طلبت بنداً يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019، مؤكدة أهمية دراسة هذه البنود وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها، ورفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل.

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