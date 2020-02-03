55 ألف درهم من «مرشدات الشارقة» للنزلاء

الشارقة (الاتحاد)

خصصت مفوضية مرشدات الشارقة، 54800 درهم لنزلاء المنشآت العقابية، للتخفيف عنهم وإزالة كربتهم والذي جمعته حملة «كعك لأجلهم»، التي نظمت بالتعاون مع «صندوق الفرج» بمشاركة 54 فتاة من الزهرات والمرشدات ما بين عمر «7-15عاماً»، وجمعن المبلغ من بيع الكعك.

وانطلقت أولى محطات «كعك لأجلهم» لهذا العام، في الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، وتواصلت خلال فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تبعتها زيارة للمدرسة الأسترالية، واستكملت الزهرات مهمتهن الإنسانية في كرنفال الشارقة للأطفال واليافعين في دورته الثانية. وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: «حرصنا على مدار الأعوام المتواصلة من تنظيم حملةً «كعك لأجلهم»، على إيجاد جيل من الفتيات القياديات، والقادرات على إحداث تغيير إيجابي وفاعل بين أقرانهن في تعزيز المفاهيم والقيم الإنسانية والخيرية، وتشجيعهن على المساعدة ومد يد العون للمحتاجين».

وأضافت: «النتائج الإيجابية التي حققتها حملة (كعك لأجلهم) وجني أكثر من 54 ألف درهم، هي نتيجة عمل متواصل وورش وفعاليات مستمرة، نسعى من خلالها إلى إشراك الفتيات فيها مثل ورش الطبخ وإدارة الأعمال، لتساعدهم في تسويق وصناعة الكعك خلال الحملة». وقال ممثل عن صندوق فرج: «تقدم مفوضية مرشدات الشارقة من خلال حملتها (كعك لأجلهم) صورة مشرفة ومشرقة عن المجتمع الإماراتي بجميع فئاته العمرية، التي تدرك واجبها، ودورها المجتمعي في دعم القضايا الخيرية والإنسانية، وما تعاوننا مع مفوضية مرشدات الشارقة سوى واحدة من صورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتأكيد على أثرها، حيث سنقدم المساعدة المالية التي جمعتها الحملة لفك كربة عدد من نزلاء المنشآت العقابية».

يشار إلى أن حملة «كعك لأجلهم» هي حملة تطوعية، تنظمها مفوضية مرشدات الشارقة كل عام، ونجحت الحملة خلال الأعوام الماضية في دعم العديد من فئات المجتمع المحتاجة من بينهم الأطفال الأيتام، والأطفال المصابون بالأمراض المستعصية، والقافلة الوردية، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون.