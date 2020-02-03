انخفاض الازدحام المروري في أبوظبي ودبي

تحرير الأمير (دبي) حققت الإمارات أداءً جيدًا هذا العام في الحد من الازدحام المروري، وجاءت دبي في المرتبة 265 عالمياً، بانخفاض نسبته 2% في الازدحام المروري، فيما احتلت أبوظبي المرتبة 410 عالمياً بمستوى انخفاض قدره 1% وفق نتائج مؤشر حركة المرور «توم توم ترافيك إندكس» الذي أصدرته شركة «توم توم»، وهي الشريك لمنصة RoadSafetyUAE.

وأوضح الإصدار التاسع من المؤشر السنوي أن 57% من البلدان المشمولة تشهد زيادة في الازدحام المروري، بينما تشهد كل من أبوظبي (-1%) ودبي (-2%) انخفاضاً. وقال رالف بيتر شيفر، نائب رئيس TomTom إنه على الرغم من أن الزيادة العالمية في الازدحام، تشكل مؤشراً على وجود اقتصاد قوي، إلا أنها بالمقابل تكلف الحكومات مليارات الدولارات.

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