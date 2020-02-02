عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع موريتانيا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع موريتانيا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم الأحد، معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية الموريتاني.

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من جانبه، أعرب معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة حمد غانم حمد المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا.