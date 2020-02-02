فيديو.. محمد بن راشد: شيخة النعيمي أثلجت صدورنا وقدوة لمؤسساتنا الحكومية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأحد، إن شيخة النعيمي أثلجت صدورنا جميعاً.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، أخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيما كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا.. ومصدراً للطاقة الإيجابية.. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وتابع سموه، "أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعاً... بإيجابيتها... وطاقتها.. وحنانها.. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناؤها وأطفالها.. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكراً خاصّاً ضمن جلسة مجلس الوزراء".



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