محمد بن زايد ورئيس موريتانيا يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، اليوم الأحد، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وموريتانيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتنويع آفاقه في مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي - مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.. تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج ومذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني.. تبادلها معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت المراسم أيضا تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري.. تبادلها معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تبادلتها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني.

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وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تبادلها.. سعادة محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر ومعالي وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج واتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. تبادلها سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومعالي عبدالعزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة.