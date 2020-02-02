محمد بن زايد: ماضون نحو ترسيخ تعاوننا الوثيق مع موريتانيا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إننا ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك مع موريتانيا.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا.. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات». اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس موريتانيا تجدر الإشارة إلى أن رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حالياً.

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