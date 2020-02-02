قرقاش: أنقرة تعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها

نشر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "توتير" جاء فيها: "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها". اقرأ أيضاً...قرقاش يؤكد دعم الإمارات لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية



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