رئيس الدولة يوجه بتخصيص ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس موريتانيا

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