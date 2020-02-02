محمد بن زايد يستقبل رئيس موريتانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية، لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية موريتانيا.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف.. واصطفت ثلة من حرس الشرف والفرقة الشعبية ترحيباً بضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لفخامة رئيس موريتانيا، ولوح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة.