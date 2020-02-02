الامارات | بعد تكريم محمد بن راشد لها.. "شيخة النعيمي" تجتاح "تويتر"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم محمد بن راشد لها.. "شيخة النعيمي" تجتاح "تويتر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح وسم الاختصاصية الاجتماعية في إحدى مدارس العين #شيخة_النعيمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن كرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، خلال، اجتماع لمجلس الوزراء.

وعبر المتابعون من دولة الإمارا العربية المتحدة عن فخرهم بالأخصائية شيخة النعيمي، حيث أنها كانت مثالا لبناء الأجيال بالحب والعلم، فقالت إحدى المتابعات: "فخورون بك #شيخة_النعيمي.. انت قدوة لكل إماراتية".

وقالت أُخرى: "تبنى الأجيال بالحب والعلم، لذلك علينا أن نفخر بوجود #شيخة_النعيمي بيننا، نعم الأم ونعم المعلمة".

ووجد متابعون بشيخة النعيمي نموذجا مشرفا لكل معلمة، فقال أحدهم: " المعلمة #شيخة_النعيمي تعد نموذجا مشرفا لكل معلمة في الخليج العربي بشكل عام، وفي الامارات بشكل خاص.. نعم نحن نفتخر بك".

وقال متابعون أن وجود معلمة مثل شيخة النعيمي في كل مدرسة هو أمر ضروري للطلاب ليبدءوا يومهم الدراسي بطريقة "ترد الروح"، فقال أحدهم: "لا بد من وجود معلمة مثل #شيخة_النعيمي في كل مدرسة تستقبل الطلاب عند بوابه المدرسة.. صوتها واسلوبها يرد الروح".

فيما عبر متابعون عن فرحهم بوجود معلمة مثل شيخة النعيمي في هذا الزمن، مشيرين إلى أن هنالك بعض الأهالي يعجزون عن القيام بما تقوم به هذه المدرسة مع أبنائهم، فقال أحدهم: "شيئ مفرح أن تجد مثل هذه المدرسة تستقبل الطلاب بكل هذا الحب.. هناك آباء وأمهات لا يقومون بربع ماقامت به أختنا #شيخه_النعيمي.. بارك الله فيها".

وقال آخر: "الطفل يحتاج الحنان والتشجيع والإبتسامة الطيبة.. أنت مصدر للفرح.. نعم الأم والمدرسة إنت يا شيخة".

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من جانب آخر أشار متابعون إلى أن شيخة النعيمي كانت تستحق هذا التكريم الرفيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فقال أحدهم: "تلك التي تلون الصباحات بالأمل والفرحة تستحق بهجة في الصباح وفي المساء.. ولا بهجة أروع من تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد .. الأهم أننا وطن يرى ويسمع ويحتفي.."

وقالت أُخرى: "تستاهل #شيخة_النعيمي.. وبصراحة فديت شيوخنا مثلهم مافي، قربهم من الشعب شي يثلج الصدر".

ولم يجد متابعون بما فعله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتكريمه لشيخة النعيمي أمرا غريبا عن سموه، فهو من وجهة نظرهم رجل قيادي يحفز على النجاح بشكل دائم، فقال أحدهم: "عزالله أنها تستاهل و #الشيخ_محمد_بن_راشد هذي عوايده رجل قيادي ومحفز من طراز فريد ونادر ودايم سباق في هذا المجال وهذا ليس غريبا عليه.. هو يفعل الطيب و #شيخه_النعيمي تستاهل التكريم اخت رجال وبنت رجال".

وقال آخرون أن الأدب والأخلاق الرفيعة في التعامل هي من سمة راسخة في أهل الإمارات، فقالت إحدى المتابعات: "نحن وطن للوفاء يحتفي بالأوفياء.. مش غريبة على أهل الإمارات.. يتعاملون بأدب جم وأخلاق رفيعة وأسلوب راقي مع الغير ... فكيف بتعاملهم مع ابنائهم .. حفظ الله الامارات و#شيخة_النعيمي".

وجاء ذلك على خلفية تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وقت سابق من اليوم، للأخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي ووالدتها تكريما خاصا بوسام رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظير ما عكسته من تجسيد حقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية وجهودها للمحافظة عليها وإعلاء قيم الانتماء والولاء، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه، من خلال مقاطعها المرئية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعية، وتفاعل أفراد المجتمع معها.