الامارات | "الأرصاد": 5.7 درجة "تحت الصفر" أقل درجات الحرارة في الدولة خلال "فبراير"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": 5.7 درجة "تحت الصفر" أقل درجات الحرارة في الدولة خلال "فبراير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أن أقل درجة حرارة سجّلتها الدولة خلال شهر فبراير، كانت عام 2017، حيث بلغت 5.7 درجات مئوية "تحت الصفر"، على جبل جيس، موضحاً أن خلال هذا الشهر من كل عام تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب ويتخللها السحب الركامية الممطرة.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر فبراير الجاري يعد أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي واقعة تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، إذ تستمر درجات الحرارة منخفضة على الدولة بشكل عام في هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وقال المركز في لمحة مناخية أصدرها اليوم: "تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب ويتخللها السحب الركامية الممطرة، فيما تكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)"، لافتاً إلى أن أعلى سرعة رياح سجلت في الدولة خلال هذا الشهر بلغت 141 كم / ساعة.

Advertisements

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر في ساعات الليل حتى الصباح الباكر، مع تهيؤ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق، منوهاً إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21.3°.

وذكر أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح ما بين 23 و 28 °م، بينما "الصغرى" يتراوح ما بين 12.4 و 16.1 °م، فيما بلغت أعلى درجة حرارة خلال هذا الشهر، 39.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، بينما بلغت أقل درجة حرارة سجلت على جبل جيس سنة 2017، 5.7 °م تحت الصفر.

وأوضح أن متوسط سرعة الرياح يبلغ 13 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يصل إلى 59%، مشيراً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، كانت 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 7 أيام ضباب خفيف، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر، 317 ملم على "الحويلات" سنة 1988.