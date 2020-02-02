الامارات | رئيس الدولة يوجه بتخصيص مبلغ ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية و تنموية و قروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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