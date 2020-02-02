الامارات | 14 يوماً إجازة إجبارية للطلبة والمعلمين العائدين من الصين أخيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوماً إجازة إجبارية للطلبة والمعلمين العائدين من الصين أخيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت المدارس والجامعات في الدولة، منشوراً صادراً عن أربع جهات رسمية، بشأن القواعد الإرشادية للتعامل مع مستجدات فيروس "كورونا" الجديد، ألزم الإدارات المدرسية بإعفاء أي طالب أو شخص من الكادر التعليمي والإداري أو العاملين في المؤسسات التعليمية قد عاد حديثاً "خلال آخر أسبوعين" هو أو أحد أفراد أسرته من الصين بغض النظر عن وجود أعراض، من الدوام المدرسي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم.

وتفصيلاً، أرسلت دائرة التعليم والمعرفة، رسالة نصية إلى ذوي الطلبة في إمارة أبوظبي، لبث الطمأنينة في نفوسهم، والتأكيد على عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إمارة أبوظبي، وأكدت الدائرة خلال الرسالة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات في إمارة أبوظبي، ونصحت ذوي الطلبة، باستشارة الطبيب كإجراء احترازي إذا ظهر على الطفل أي أعراض الحمى أو الأنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي، وإبقاء الطفل في المنزل حتى يكون في حالة جيدة، فيما

فيما أكدت الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، أن البيئة التعليمية في المدارس والجامعات آمنة ولا ينصح باستخدام الكمامات في ظل الظروف الاعتيادية للطلبة أو الكادر التعليمي، مشيرة إلى أنه في حال وجود طالب أو شخص من الكادر التعليمي والإداري أو العاملين في المؤسسات التعليمية قد عاد حديثاً "خلال آخر 14يوماً" هو أو أحد أفراد أسرته من الصين بغض النظر عن وجود أعراض يجب إعفاءه من الدوام المدرسي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم، وفي حال ظهور أعراض كالحمى أو السعال أو ضيق التنفس "الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا لدى أحد الطلاب أو الكادر التعليمي والإداري أو العاملين في المؤسسات التعليمية يجب تحويل الحالة الى الممرض المتواجد في المؤسسة التعليمية للتقييم واتخاذ الإجراء الطبي اللازم.