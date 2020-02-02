الامارات | الطقس غداً.. حرارة منخفضة وبحر شديد الاضطراب

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. حرارة منخفضة وبحر شديد الاضطراب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وبحسب المركز تشهد الدولة اليوم، طقساً غائماً إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً على بعض المناطق، فيما يتوقع زيادة الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل حتى صباح غد الاثنين، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً صباحاً، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.