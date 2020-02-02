تحت رعاية محمد بن زايد.. انطلاق "المنتدى الحضري العالمي العاشر"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت اليوم "دائرة البلديات والنقل" عن انطلاق الدورة العاشرة من "المنتدى الحضري العالمي" المؤتمر الأول في العالم حول المدن المستدامة، والذي يقام لأول مرة على مستوى المنطقة العربية في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير المقبل، تحت شعار "مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار"، حيث يضع المنتدى للمرة الأولى عناصر الثقافة والإبداع والابتكار كركائز أساسية للحوار حول حيوية واستدامة المدن.

ويوفر المنتدى منصة دولية لصناع القرار على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين في مجال العمارة الصديقة للبيئة، لتبادل خبراتهم حول مفهوم "المدن الذكية"، والتوجهات المستقبلية للتطور الحضري، ورفع مستوى الوعي حول العمران المستدام.

وتركز استراتيجية التنمية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي على التنمية الحضرية المستدامة، وبما يتماشى مع نهج حكومة دولة الإمارات، ووفق الأجندة الحضرية الجديدة التي ترسم منحى عملي تم إعداده بواسطة "موئل الأمم المتحدة"، والتي حددت معايير الإنجاز العالمية في التنمية الحضرية المستدامة.

وأظهرت أبوظبي قدرتها على تطوير نموها الاستراتيجي بشكل مستدام حيث تتميز البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي بهويتها الحضرية الفريدة كونها مدينة عربية منفتحة على العالم أجمع.

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ويعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" – وكالة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تم تفويضها من قبل "الجمعية العامة للأمم المتحدة" لتعزيز المدن والبلدان المستدامة اجتماعياً وبيئياً بهدف توفير المأوى المناسب للجميع.

وتهدف أبوظبي إلى جعل الدورة العاشرة من "المنتدى الحضري العالمي"، الأكثر حضوراً وتنوعاً بين الدورات السابقة للمنتدى الذي تم إنشائه في عام 2001م، حيث تتعاون "دائرة البلديات والنقل" مع "موئل الأمم المتحدة"، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة أكثر من 100 وزير ونحو 20 ألف شخص من أكثر من 160 دولة.

https://wuf.unhabitat.org/