الامارات | 500 ألف درهم و10 سنوات عقوبة إتلاف أو إهانة علم الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف درهم و10 سنوات عقوبة إتلاف أو إهانة علم الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2019 بشأن علم الاتحاد، الذي صدر أخيراً، أنه "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أياً مما يأتي:

1: أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.

2: أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، ويعتبر البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.