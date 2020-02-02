شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.
ويقضي المرسوم الأميري - رقم / 2 / لسنة 2020م - بأن يكلف العقيد/ سامي خميس النقبي بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.