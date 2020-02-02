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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري - رقم / 2 / لسنة 2020م - بأن يكلف العقيد/ سامي خميس النقبي بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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