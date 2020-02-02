قرقاش يبحث مع وزير الدولة السوداني العلاقات الثنائية

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور عمر قمرالدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات وذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.

من جانبه، ثمّن وزير الدولة السوداني دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبراً عن امتنانه العميق للإمارات.

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وأكد وزير الدولة السوداني أن نجاح مساعي الحكومة السودانية يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.