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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 فبراير 2020 بالصور| مسرحية الأمير الصغير تعرض في دبي تشهد أوبرا دبي عرض مسرحية (الأمير الصغير) المبنية على رواية الكاتب الفرنسي أنطوان دي سان إكسوبيري. واستحوذ كتاب الأطفال على قلوب الكثيرين منذ ظهوره في عام 1943 واستمر في إلهامهم عبر الأجيال. وتميز عرض Le Petit Prince في أوبرا دبي بمجموعة مذهلة من الأزياء والديكورات والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أنها قصة للأطفال، إلا أن بإمكان البالغين متابعتها لتذكيرنا جميعًا بأنه لا يزال هناك طفل صغير داخل كل واحد منا بإمكانه رؤية السحر في العالم. إن رسالة الأمير الصغير هي تذكيرنا بأهمية التراحم وحسن النية، والاستفادة إلى أقصى حد من الأشياء الصغيرة، وتقييم وتقدير الصداقات والروابط الخاصة، وأن نكون مسؤولين في رعاية كوكبنا وبيئتنا، بحسب موقع scoopempire.

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