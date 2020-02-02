كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أهم الوجهات التي يستهدفها سياح الإمارات في 2020؟

كشفت دناتا للسفريات عن وجهاتها الأكثر شعبية في عام 2019، وأين يرغب السياح في الإمارات بالسفر في 2020.

وفي عام 2019، كانت الوجهات العشرة الأكثر شهرة للمسافرين في الإمارات الذين يحجزون مع دناتا هي: الإمارات، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، المالديف، إيطاليا، مصر، سويسرا، وأذربيجان.

ويتوقع خبراء دناتا للسياحة أن تظل هذه القائمة هي الأكثر شعبية في عام 2020، مع ميل المسافرين في الإمارات بشكل متزايد إلى المغامرة ومن المرجح أن يغامروا بالمواقع المعتادة التي يختارونها.

وقالت إميلي ويليامز، رئيسة المنتج في دناتا للسفريات “لا تزال دولة الإمارات في المقدمة، حيث يختار المسافرون في جميع أنحاء البلاد أماكن الإقامة في الفنادق ذات المستوى العالمي، وتثبت المنتجعات الشاطئية والجزرية والصحراوية الأكثر شعبية أنها بقيت شعبية في عام 2020، وستبلغ ذروتها مع إطلاق منتجع أتلانتس الملكي المرتقب”.

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وأضافت “بالنسبة للسفر الدولي، تظل تايلند خيارًا مفضلاً، ووجهة مرغوبة على مدار السنة، ويقضي المزيد من المسافرين وقتًا في كوه ساموي ونتوقع أن يستمر هذا في عام 2020. عاصمة تركيا الثقافية، اسطنبول، تحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ومع من المقرر أن يؤدي نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 في مايو إلى زيادة حركة المرور هذا العام. ولا تزال لندن نقطة ساخنة في المملكة المتحدة، في الوقت الذي نشهد فيه زيادة شعبية اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بمناطقها الريفية الوعرة والمدن النابضة بالحياة”.

وقال خبراء دناتا للسياحة إنهم يتوقعون أن تثبت الوجهات التالية أيضًا شعبية في السفر من الإمارات في عام 2020، وهي: روسيا وفيتنام واليابان وسيشيل وموريشيوس وسريلانكا، بحسب أريبيان بيزنس.