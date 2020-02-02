دبي (الاتحاد) عقدت القيادة العامة للدفاع المدني اجتماعها الدوري الأول لعام 2020 في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي والمدراء العامين للدفاع المدني في إمارات الدولة وناقشت القيادة التقرير السنوي لعام 2019 وحوادث حرائق المباني والمنشآت التي تخضع لمتطلبات ومعايير القيادة العامة للدفاع المدني، كما تمت دراسة نتائج المؤشر الاستراتيجي ومعدل الحرائق لكل 100.000 نسمة، متضمناً المقارنات المعيارية التنافسية العالمية.

واستعرض المجتمعون نتائج تنفيذ مشروع «حصنتك» لسلامة المنازل في الدولة لعام 2019، بناءً على تقارير المتابعة الدورية للمشروع وحسب كل إمارة، ووفق نسب الإنجاز، وتقييم تلك النتائج بالقياس إلى المستهدفات، وتحديث المستهدفات العامة على ضوء الدروس المستفادة من تطبيق العام الماضي، وآلية التنسيق مع الشركاء لتعزيز التعاون وتفعيل الخطط المشتركة، لتحقيق النتائج الملموسة والمؤثرة إيجابياً في استراتيجية السلامة بالمنازل، والتأكيد على المتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع وفق خطة زمنية محددة.

وركز الاجتماع على أهمية التوعية المجتمعية خلال عرض نتائج أعداد المستفيدين من برامج التوعية في جميع إمارات الدولة، ونسبة تحقيق المستهدف من تلك البرامج للأعوام 2018- 2019 حسب كل إمارة، كما اعتمد المجتمعون خطة التوعية لعام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قيادة الدفاع المدني» تناقش مؤشرات الأداء وخطط التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.