شرطة دبي تعتمد خطتها الاستراتيجية المُحدثة

دبي (الاتحاد) اعتمد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الخطة الاستراتيجية المحدثة لشرطة دبي، بهدف تحقيق الغايات الاستراتيجية للقيادة العليا.

وجاء اaلتحديث انسجاماً مع الأجندة الوطنية للإمارات وخطة دبي 2021 بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 محاور رئيسية، ينبثق منها محاور فرعية وهي: إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة ومرنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

وأشار معاليه إلى أن المحور الأول «إسعاد المجتمع» يركز على ثلاثة محاور وهي: تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة، وتعزيز السعادة وجودة الحياة، ويتمثل المحور الثاني في «مدينة آمنة ومرنة».

وبشأن المحور الثالث أفاد أنه يأتي في جانب الابتكار في القدرات المؤسسية والتي تتضمن 4 محاور.

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