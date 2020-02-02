حمدان بن راشد يبحث برامج «إيسيسكو» التنموية

دبي (وام) استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، الدكتور سالم المالكي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» ومقرها المملكة المغربية.

ورحب سموه بالمدير العام لـ«الإيسيسكو»، وتجاذب معه أطراف الحديث حول أنشطة المنظمة وبرامجها التنموية في قطاع التربية والتعليم في الدول الإسلامية.

وتقدم الدكتور المالكي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير على ما يقدمه من دعم مالي ومعنوي للمنظمة، لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والتربوية على مستوى العالم الإسلامي، مثمناً القيمة المعنوية والمادية لجائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم - إيسيسكو» لأفضل الممارسات في بناء المشاريع التربوية في الدول الإسلامية وقيمتها 300 ألف دولار أميركي.

ووجه مدير عام «إيسيسكو» الدعوة إلى سموه لتوزيع الجائزة على الفائزين في دورتها الأولى، وذلك في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة في العاصمة المغربية في شهر أبريل القادم. حضر اللقاء عدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.

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