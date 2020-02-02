حاكم الفجيرة يتفقد معرض «صفر 9» الخيري في حي الرميلة

الفجيرة (وام) تفقد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض «صفر 9» تحت شعار «انسجام» الذي يقام في ساحة الاحتفالات في حي الرميلة، بمشاركة 90 سيدة أعمال.

وتجول سموه يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي في أرجاء المعرض الذي يقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي.

واطلع سموه على الأجنحة المشاركة في المعرض الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات داخل الدولة.

وتعرف سموه من القائمين على المعرض على المشاريع المشاركة ودورها في مساعدة رائدات الأعمال على تسويق منتجاتهن والترويج لخدمات مشاريعهن، وتوفير كل أسباب النجاح للمشاريع التي تقيمها النساء من الإمارات والدول العربية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بالمعرض الذي ينشر ثقافة ريادة الأعمال ويهتم بالمواهب وسيدات الأعمال في دولة الإمارات والدول العربية، ويسلط الضوء على أهمية المكانة التي تتبوأها إمارة الفجيرة في تعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي ودعم الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة.

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