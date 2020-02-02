معهد «نيويورك أبوظبي» يعلن عن فعالياته

أبوظبي (الاتحاد) أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه الاستثنائي من الندوات الحوارية التي يقدمها للجمهور خلال شهر فبراير. وتبدأ هذه الفعاليات في 3 فبراير لتغطي مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعلوم كالأزمة المناخية، وأهمية تحليل الجدال، وعلم النفس، والكيمياء الحيوية، والفيزياء، وعلم الفلك، وغيرها.

وتضم قائمة المتحدثين أسماءً بارزة كالبروفيسور توماس ج. كيرو العميد الفخري لكلية الآداب والعلوم ومحاضر في برنامج «جوليوس سيلفر» في العلوم العصبية وعلم النفس بجامعة نيويورك، وجيفري م. زاكس رئيس قسم مشارك بقسم العلوم النفسية والدماغية وأستاذ العلوم النفسية والدماغية وأستاذ في الأشعة في جامعة واشنطن، وآدم توز الذي يشغل منصب مدير المعهد الأوروبي وأستاذية كاثرين وشيلبي كولوم ديفيس في التاريخ من جامعة كولومبيا، إلى جانب متحدثين مرموقين آخرين.

ويستقطب المعهد، الذي تأسس عام 2008 كمركز للبحوث المتقدمة والإمكانات التعليمية والأنشطة الإبداعية، مجموعة من الكوادر الأكاديمية البارزة والأساتذة المحترفين والشخصيات القيادية من كل أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة، وذلك بهدف مناقشة المجالات والموضوعات البحثية ذات الأهمية على الساحة المحلية والعالمية.

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