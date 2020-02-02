بحث قانون فرع الأكاديمية العربية للعلوم بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف أعمال واختصاصات فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة حول مشروع قانون تنظيم فرع الأكاديمية.

وتطرقت في حضور ممثلي فرع الأكاديمية، وهما الدكتور هشام عفيفي، مستشار ورئيس الأكاديمية لشؤون فرع الشارقة، ويوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية، إلى استعراض المواد القانونية الواردة في مشروع القانون. وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة كل من شريفة موسى المازمي، مقررة اللجنة، وطالب علي البلي الظهوري، وعائشة محمد بوخاطر، والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي، ونبيلة علي الحمادي، وشيخة إبراهيم بن جويعد، والمستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وأمينة سر اللجنة هدى الحمادي.

وجرى خلال الاجتماع الوقوف على مختلف أهداف فرع الأكاديمية، وما تهدف إليه حكومة الشارقة من إنشاء الفرع في الإمارة من دعم النشاط التعليمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودعم وتطوير قطاع النقل البحري وغيرها من الأهداف المذكورة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي فرع الأكاديمية الاختصاصات الواردة والرامية لتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات في طرح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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