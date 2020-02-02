نصف مليون درهم من «دار البر» لطلبة جامعة الوصل المتعسرين

دبي (الاتحاد) قدمت جمعية دار البر دعماً لجامعة الوصل في دبي، بقيمة نصف مليون درهم، موجهة لمصلحة برنامج مساعدات صندوق الطلبة في الجامعة الذي يوفر مساعدات اجتماعية، يستفيد منها عدد من طالبات وطلاب الجامعة الذين يواجهون ظروفاً اجتماعية مادية صعبة.

حضر تسليم قيمة التبرع، محمد سهيل المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، والدكتور هشام أحمد الزهراني، نائب رئيس القطاع، والدكتور محمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، والدكتور عبدالرحمن حفظ الدين، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المسؤولين والموظفين في الجانبين.

وأكد المهيري أن الجمعية تولي قطاع التعليم أهمية خاصة، في ظل دور العلم والتعليم في دفع مسيرة التنمية والاستدامة خطوات واسعة إلى الأمام، وارتقاء وتقدم الشعوب والدول، والمحافظة على الإنجازات الوطنية والمكتسبات الحضارية، وتحقيق المزيد منها.

وتوجه الدكتور عبدالرحمن بخالص الشكر لجمعية دار البر، مشيراً إلى أن هذا التبرع يمثل لفتة كريمة من الجمعية، ومعرباً عن تطلع الجامعة لمزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، في إطار برامج أخرى متنوعة.

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