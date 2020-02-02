50 مؤسسة تشارك في «عجمان للتعليم» الشهر المقبل

عجمان (وام) بحثت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2020 مع وفد من وزارة التربية والتعليم آليات التعاون خلال النسخة الثامنة من المعرض الذي سينطلق مارس المقبل بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة بهدف توفير منصة تعليمية تضمن التواصل المباشر بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي المشاركة على مدار ثلاثة أيام.

كما بحث الاجتماع الذي جرى في غرفة عجمان سبل تعزيز استفادة طلبة المدارس وأولياء الأمور من فعاليات المعرض ولقاء المؤسسات التعليمية المختلفة والتعرف على أبرز التخصصات الأكاديمية وأحدثها والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح محمد المهيري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2020، أن المعرض يعكس جهود غرفة عجمان في دعم نمو القطاع التعليمي لاسيما الجامعات والكليات الخاصة باعتباره منصة لتبادل الخبرات والشركات بين الجهات المشاركة، مؤكداً أن إمارة عجمان بتوجيهات من القيادة الرشيدة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في القطاع التعليمي، لتصبح عجمان وجهة تعليمية محلية وإقليمية رائدة تضم جامعات وكليات ذات تخصصات أكاديمية متنوعة تتوافق مع سوق العمل مشيداً بتعاون وزارة التربية والتعليم ـ الشريك الاستراتيجي، في تعزيز نجاح فعاليات المعرض خلال نُسخه السابقة.

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