200 متخصص يشاركون في «طب الشيخوخة» بدبي

دبي (الاتحاد) انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي للخبراء في مجال الطب التجديدي والشيخوخة الذي يقام لمدة يومين برعاية وحضور الشيخ أحمد بن دلموك جمعة آل مكتوم بدبي.

ويقام الحدث بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً رئيساً من كبار العلماء والباحثين والمتخصصين من 15 دولة، وبحضور أكثر من 200 مشارك من كبار الشخصيات والخبراء والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لمناقشة آخر التطورات الطبية والعلمية في مجالات الطب التجديدي والخلايا الجذعية ومكافحة الشيخوخة، بالإضافة إلى آخر التقنيات الطبية المتقدمة في هذا المجال.

وقال الشيخ أحمد بن دلموك جمعة آل مكتوم: «يأتي عقد المؤتمر في الوقت الذي يشهد فيه علم البيولوجيا الحيوية والطب التجديدي تطورات متسارعة، وذلك في ضوء الاكتشافات الجديدة في مجال بحوث الشيخوخة، ما يعد بإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وزيادة معدل عمر الإنسان، بالإضافة إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الشيخوخة كظاهرة».

وأضاف أن المؤتمر يجمع عدداً من أهم وأبرز العلماء والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا ولبنان وجنوب أفريقيا وإيطاليا وفرنسا وفنلندا وروسيا وغيرها من دول العالم.

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