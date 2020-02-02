توعية طلاب أبوظبي بمخاطر التدخين

أبوظبي (الاتحاد) عززت مديرية شرطة المناطق الخارجية ممثلة بمركز شرطة بني ياس بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي جهودها في التوعية بمخاطر التدخين والمخدرات من خلال محاضرة توعوية عن أضرارهما وآثارهما على المجتمع، استهدفت 150 طالباً وطالبة في مدرسة سابس (الشويفات) بأبوظبي.

وعرض الرائد غالب عبدالله الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات مخاطر التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع وخصوصاً فئة الشباب، كما استعرض مضارها الصحية والاجتماعية والأضرار المادية والمعنوية والحالات التي تنتج عن تعاطيها كالاكتئاب والمؤثرات العقلية.

وركز المحاضر على دور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية ودعم التماسك الداخلي لدى الفئات المعرضة لخطر الإدمان، لافتاً إلى الجهود التي تنفذها شرطة أبوظبي لتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع.

وأكد العقيد جمعه سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية أهمية إقامة مثل هذه المحاضرات التوعوية ودورها في توعية طلاب المدارس بضرورة الانتباه والابتعاد عن هذه السلوكيات الخاطئة ونشر الوعي بمحاربة آفة المخدرات التي لها آثارها الخطرة على المجتمع.

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