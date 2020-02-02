«ميدلاب الشرق الأوسط» يطلق حملة التبرع بالدم

دبي (وام) يطلق معرض ومؤتمر المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميدلاب» 2020 الذي سيقام من 3 إلى 6 فبراير الجاري بدبي، حملة التبرع بالدم بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي طيلة أيامه، كجزء من التزامه بجمع الدم بشكٍ آمن وفعال في المنطقة. تأتي هذه الحملة في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الصحة العالمية عن أن عدد التبرعات بالدم على مستوى العالم يصل إلى 117 مليون تبرع سنوياً.

في دولة الإمارات العربية المتحدة تلقى مركز دبي للتبرع بالدم أكثر من 53,000 وحدة دم عام 2019، وهو ما يعادل 50 بالمائة من إجمالي وحدات الدم التي تم جمعها في أنحاء الدولة كافة، ونظراً لأهمية التبرع بالدم تشهد دولة الإمارات إطلاق عدد من المبادرات على مدار العام، مثل الشراكة بين هيئة الصحة بدبي ودبي القابضة، حيث تم إطلاق حملة تحمل عنوان «كن البطل وأنقذ حياة»، تتضمن حافلة متنقلة للتبرع بالدم تصل إلى أفراد المجتمع في أماكن عملهم والجامعات والمجمعات السكنية لتوفير التسهيلات التي تشجعهم على التبرع بالدم بطريقة آمنة ومريحة.

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