تخريج دبلومات مهنية في جامعة الشارقة

الشارقة (وام) نظمت جامعة الشارقة حفل تخريج مجموعة من الدبلومات المهنية، قام مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة على إعداد برامجها وتنفيذها لصالح عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، ضم 201 موظف وباحث عن عمل.

حضر الحفل كل من علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلسِ الاستشاريِّ لإمارةِ الشارقة، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة.

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