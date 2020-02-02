حمدان المزروعي: الإمارات رائدة العمل الإنساني والتنموي

أبوظبي (وام)

قال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤكد يومياً ريادتها في المجالات الإنسانية والتنموية، وتميزها في تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين والمحتاجين ومناصرة قضايا الشعوب الإنسانية.

وأكد أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، وضعت الإمارات في مقدمة الدولة المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وعززت جهود الدولة من أجل صون الكرامة الإنسانية، وتخفيف معاناة البشرية، والتي تجد التقدير والثناء من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وأضاف المزروعي في تصريح بمناسبة مرور 37 عاماً على تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي.. إن المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة في المجال الإنساني عالميا، تحققت بفضل الأسس الراسخة التي أرساها نصير الإنسانية، وفقيدها الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي وضع لبنة العمل الإنساني والخيري في الدولة. وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، أن الهيئة حظيت خلال مسيرتها الإنسانية الحافلة بكافة أوجه الخير والعطاء، بمساندة القيادة الرشيدة، والتي جعلت من الهلال الأحمر الإماراتي أحد المنظمات الإنسانية الكبرى إقليمياً ودولياً، وانتشرت برامجها ومشاريعها التنموية في مختلف الساحات.

وقال: «إننا أقوياء بهذه القيادة الرشيدة التي أسست للخير نهجاً متفرداً، وأفردت للعطاء الإنساني حيزاً كبيراً في تفكيرها واهتمامها، وكانت مثالاً للتعاطي الفعال مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين من حولنا، كما إننا أشداء أيضاً بمساندة أهل الخير والمحسنين لمشاريعنا، وهم دائماً خلف نجاحاتنا ومبادراتنا الإنسانية في الداخل والخارج فلهم منا الشكر والعرفان ومن المولى عز وجل الأجر والثواب».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: «هذا الإرث الحضاري في المجال الإنساني ما كان له أن يتحقق، لولا وضوح الرؤية وإخلاص النية من قبل القادة المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأولى لصرح الإمارات الإنساني، ورعوه بجودهم وعطائهم حتى أصبح اليوم قبلة لكل ملهوف ومستغيث وملاذاً لأصحاب الحاجات وضحايا الكوارث والأزمات».

وتقدم المزروعي بالشكر والتقدير للمحسنين والمتبرعين على دعم المستمر لبرامج ومشاريع الهلال الأحمر في الداخل والخارج، مؤكداً أنهم يعززون مسيرة الهيئة من خلال مبادراتهم وتضامنهم اللامحدود مع القضايا الإنسانية التي تتبناها الهيئة وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لها. كما أشاد بدور المتطوعين والعاملين والمنتسبين للهلال الأحمر على مدار مسيرته الماضية. وقال: إن المتطوعين يعتبرون الرصيد الحقيقي لمستقبل الهيئة، لذلك توليهم الهيئة عناية كبيرة، وتعمل على استقطابهم وتأهيلهم وإعدادهم جيداً، للقيام بواجبهم تجاه إخوانهم في الإنسانية بكفاءة عالية واقتدار.