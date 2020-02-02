إنجاز 75% من جسور مداخل جزر ديرة بدبي

دبي (الاتحاد) أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 75% من مشروع الجسور المؤدية لمداخل جزر ديرة، الذي يشمل تنفيذ ثلاثة جسور، ترتبط بالجسر القائم سابقاً الذي يعبر القناة المائية الملاحية ويتألف من ستة مسارات في كل اتجاه، ويأتي تنفيذه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال حزمة مشاريع الطرق المتعلقة بمحور الشندغة، ومن المتوقع استكمال أعمال المشروع في منتصف شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة سير العمل في المشروع -الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة (نخيل) – ويهدف المشروع إلى تحسين مداخل ومخارج الطرق لجزر ديرة عند تقاطع شارع الخليج وشارع أبو بكر الصديق، ويبلغ إجمالي طول الجسور باتجاه ديرة 1.6 كيلومتر، إضافة إلى جسر بسعة ستة مسارات بطول 140 متراً، مع منحدر للجسر من جهة جزر ديرة، وستكون هناك أعمال على الجسر القائم تشمل أعمال الرصف، وبناء الحواجز، والإشارات المرورية، والخدمات، وإنارة الشوارع. ويتضمن المشروع تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر ديرة إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة.

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