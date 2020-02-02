«بلدية العين» تعلن عن تطوير شامل للوديان

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت بلدية منطقة العين عن مشروعين لتطوير جميع الوديان في المدينة وإنشاء جسور وجدران على جانبي الأودية حيث تبدأ الأعمال الإنشائية الشهر المقبل، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعين نحو 250 مليون درهم.

وقال المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية منطقة العين: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً على المدينة والسيول التي جرت في الوديان شكلت دروساً مهمة يستفاد منها في تطوير هذه الوديان، لافتاً إلى أن مدينة العين استقبلت أعلى معدل للأمطار على مستوى الدولة في منطقة خطم الشكلة التي بلغت 189 ملم، بالإضافة للأمطار التي جاءت من الوديان وسلطنة عمان، ونجحت البنية التحتية بمدينة العين في استيعاب هذه الكميات، كما تجري البلدية عمليات تحسين وتطوير بشكل مستمر في البنية التحتية والاستفادة من تأثر المدينة بهذه الكميات الكبيرة من مياه الأمطار والسيول لسد الملاحظات، حيث يعمل قطاع البنية التحتية على الأخذ بتلك الملاحظات بعين الاعتبار حتى لا تتكرر في حالة سيول وأمطار مشابهة، جاء ذلك خلال محاضرة لبلدية منطقة العين في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي في منطقة الطوية بالعين التابع لشؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

ولفت إلى أن البلدية أعلنت عن مشروعين كبيرين لتطوير الوديان بقيمة 250 مليون درهم، حيث انتهت مرحلة ترسيه المشروعين، والأول يشتمل على صيانة جميع الوديان في مدينة العين وتشمل بناء جدار بجانب الوديان وصيانتها، والمشروع الثاني بناء جسور على مناطق الوديان وتحويل جميع المعابر في الوديان إلى جسور بحيث يكون العبور أمناً، وتوسعة بعض الجسور، وإنشاء حفر في بداية الوديان لاستيعاب كميات مياه الأمطار وتخفيض سرعة جريان الوادي.

وأوضح مدير عام بلدية منطقة العين، بأن البلدية بدأت بإنشاء المماشي في مناطق متفرقة حث يتم إنشاء خطين الأول للدراجات الهوائية والثاني للمشاة بواسطة الإسمنت، حيث تم إنشاء المماشي المطاطية في بعض الحدائق لأن عمرها الافتراضي لا يتجاوز 3 سنوات ومعرضة لتلف والاحتراق بأعقاب السجائر والأدوات الحادة وعوامل الطقس المختلفة.