«محمد بن راشد للإسكان» تعتمد 6723 منحاً وقروضاً

آمنة الكتبي(دبي)

قالت نورة الخاجة، مدير أول بإدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«الاتحاد» إن المؤسسة اعتمدت 6723 منحاً وقروضاً لطلبات تلقتها خلال العام الماضي 6723، وشملت قروض البناء، وقروض المساكن الجاهزة، منح الأراضي، والإيجار الميسر، ومنح المساكن الجاهز، ومنح الشقق السكنية، ومنح المساعدات المالية للبناء، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال.

وبينت أن خدمة شراء مسكن جاهز تتيح للمتعامل شراء مسكن جاهز بدفع قيمة المسكن بالكامل ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة، بينما تتيح خدمة قرض بناء/‏‏‏ قرض مسكن جاهز للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 750 ألف درهم، كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة، أو شراء مسكن جاهز ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة.

وتابعت الخاجة أن قرض الصيانة، أو الإضافة، أو الإحلال يتيح للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 300 ألف درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه. أما الإحلال كلياً فيصل إلى 750 ألف درهم كحد أقصى.

وقالت مدير أول بإدارة المنح وقروض الإسكان في المؤسسة إنها توظف نظام الذكاء الإسكاني، والذي يختصر المدة الزمنية لدورة الطلبات المقدمة بشكل كبير، والاستفادة من الإمكانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، بما ينعكس على تعزيز سعادة المستفيدين من خدمات المؤسسة، بالإضافة إلى استقبال الطلبات عبر تطبيق «إسكان» جميع خدمات الإسكانية.

وأكدت الخاجة أن هذه الخدمات تتناسب وتطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، الأمر الذي ينعكس على المجتمع وسعادته، مضيفة بأن المؤسسة تحرص بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بحيث تكون مؤتمتة بالكامل، خاصة أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الإلكتروني الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، رفع كثيراً من أعباء المراجعة والانتظار.

وأضافت يمكن للمستفيدين الحصول على إعفاءات من تسديد القروض الإسكانية، حيث أقرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بعض الحالات التي يمكنها التقدم بطلب إعفاء إلى خدمة العملاء، حيث تُدرس طلباتها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، بما يفيد إثبات عدم وجود مداخيل أخرى للمستفيد.

وقالت إن الأوراق المطلوبة لمثل هذه الحالات تتضمن شهادة الراتب، وشهادات صحية، بينما تشمل الحالات المستفيدة، المواطن الذي توقف دخله الشهري أو انخفض، ما أدى إلى عدم قدرته على تسديد أقساط القرض، أو تعرض المستفيد لإصابة ما، جعلته عاجزاً كلياً أو جزئياً، ما أدى إلى خفض مدخوله المادي، أو الإحالة إلى التقاعد، وصولاً إلى وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض.

وفيما يتعلق بمشروع عود المطينة قالت الخاجة إن التوزيع على المستحقين سيتم في الربع الأول من عام 2020، ومدة صلاحية شهادة الموافقة على القرض الإسكاني للبناء سنتين فقط من تاريخ صدور الموافقة.

وتعمل المؤسسة على نشر التوعية بين المواطنين بضرورة البدء في إجراءات البناء بمجرد الحصول على الموافقة، بهدف الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطن.

وأكدت مدير أول بإدارة المنح وقروض الإسكان في «محمد بن راشد للإسكان» بأن المؤسسة بدأت بتنفيذ مبادرة تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري لتصل إلى 18 في المئة بدلاً من 20 في المئة، ويطبق القرار فقط على الطلبات الجديدة.