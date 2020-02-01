محمد بن راشد يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مهنئاً سموه القيادة السعودية الرشيدة على كل ما حققته المملكة حتى اليوم من إنجازات في إطار «رؤية 2030» مع التركيز على قطاعات حيوية عدة تشكل محاور مهمة للتنمية المستدامة بما في ذلك القطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، والتي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم.

وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتويج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل ممتطياً صهوة الفرس «عطوفة دى لاب» لإسطبلات أف 3 مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات أم آر أم مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «الهمبرة لطيف» لإسطبلات أف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.3514 ساعات.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تابع مشاركة فرسان الإمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في البطولة التي تعد واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتقام للعام الثاني على التوالي بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية ولمسافة 120 كم وتحت شعار «ملتقى الفرسان».

وقد شارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت والأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والصين وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا والسودان وتونس والأوروغواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» بمحافظة العلا، والذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غربي المملكة باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين والمعترف بها من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم على مدى أربع مراحل مرت عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.

حضر البطولة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة سعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة ميدان.