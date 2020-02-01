الامارات | انتظرونا في بث مباشر غداً الساعة 9 صباحاً للاجابة على استفساراتكم حول فيروس "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظرونا في بث مباشر غداً الأحد الساعة 9 صباحاً للاجابة على استفساراتكم حول فيروس "كورونا" الجديد مع رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات الدكتور حسين الرند عبر "فيس بوك" "تويتر" و"انستغرام". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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