الامارات | طقس الغد غائم جزئيا مع سقوط أمطار خفيفة صباحا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا مع سقوط أمطار خفيفة صباحا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة صباحا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الإثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مساء على البحر.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا خاصة على البحر.

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يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:36.

والموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند 02:36 والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزرالثاني عند الساعة 20:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 14 85 35

دبي 25 15 80 30

الشارقة 24 11 90 30

عجمان 24 12 85 35

أم القيوين 23 11 90 40

رأس الخيمة 24 10 90 35

الفجيرة 24 16 75 35

العين 26 12 90 25

ليوا 26 10 95 20

الرويس 23 10 85 30

السلع 22 11 90 35

دلما 22 15 80 35

طنب الكبرى 21 16 85 45

طنب الصغرى 21 16 85 45

أبو موسى 21 16 85 45.