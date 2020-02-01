الامارات | " الصحة العالمية" تعلن عن معلومات وقائية حول كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية" تعلن عن معلومات وقائية حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن حزمة تعليمات وتحذيرات حول فيروس كورونا المطور، بهدف الوقاية منه، تمثلت في :
• فيروس كورونا المطور فيروس نشط وسريع الانتشار وفتاك يهلك المصاب في غضون 12 يوما من الاصابة.
• فيروس كورونا الجديد لا يوجد له علاج حتى الآن وذلك بسبب تغيير جيناته وتركيبته من مصاب إلى آخر.
• فيروس كورونا الجديد خرج من الصين إلى بلدان العالم وعبر القارات بسرعة خطيرة.
*نصائح وقائية:*
• تجنبوا الأماكن المزدحمة كالأسواق والحدائق وينصح الابتعاد عن الحيوانات البرية بقدر الإمكان
• تجنبوا السفر في الوقت الحالي
• الابتعاد عن السجائر الإلكترونية ونكهاتها .
• عدم الشرب من الابار
• الابتعاد عن المنشآت الطبية وتجنب زيارة المرضى في الوقت الحالي.
*اعراض المرض:*
• ارتفاع شديد لحرارة الجسم
• ضيق في التنفس
• اغماء او غيبوبة
• هذيان وصعوبة بالحركة
• وفاة
*العلاج:*
لا يوجد في الوقت الحالي وذلك بسبب تطور الوباء واختلافه من مصاب لآخر
*حضانة الوباء:*
12 يوما
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