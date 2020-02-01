الامارات | " الصحة العالمية" تعلن عن معلومات وقائية حول كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية" تعلن عن معلومات وقائية حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن حزمة تعليمات وتحذيرات حول فيروس كورونا المطور، بهدف الوقاية منه، تمثلت في :

• فيروس كورونا المطور فيروس نشط وسريع الانتشار وفتاك يهلك المصاب في غضون 12 يوما من الاصابة.

• فيروس كورونا الجديد لا يوجد له علاج حتى الآن وذلك بسبب تغيير جيناته وتركيبته من مصاب إلى آخر.

• فيروس كورونا الجديد خرج من الصين إلى بلدان العالم وعبر القارات بسرعة خطيرة.

*نصائح وقائية:*

• تجنبوا الأماكن المزدحمة كالأسواق والحدائق وينصح الابتعاد عن الحيوانات البرية بقدر الإمكان

• تجنبوا السفر في الوقت الحالي

• الابتعاد عن السجائر الإلكترونية ونكهاتها .

• عدم الشرب من الابار

• الابتعاد عن المنشآت الطبية وتجنب زيارة المرضى في الوقت الحالي.

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*اعراض المرض:*

• ارتفاع شديد لحرارة الجسم

• ضيق في التنفس

• اغماء او غيبوبة

• هذيان وصعوبة بالحركة

• وفاة

*العلاج:*

لا يوجد في الوقت الحالي وذلك بسبب تطور الوباء واختلافه من مصاب لآخر

*حضانة الوباء:*

12 يوما