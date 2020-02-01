كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت الإيجارات في أبوظبي في 2019؟

انخفض متوسط ​​قيمة العقارات في أبو ظبي بنسبة 11 في المئة خلال عام 2019، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat.

وقال مؤشر الشركة الفصلي الذي يقيس الأسعار والإيجارات في العاصمة إن القيم في الربع الرابع من عام 2019 انخفضت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالربع السابق.

كما أظهر المؤشر أن الأسعار انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 وبنسبة 31 في المائة تقريبًا مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وهو الرقم الأساسي للمؤشر

وقالت ValuStrat أن متوسط ​​القيمة السكنية المرجحة في الربع الرابع كان 9246 درهم للمتر المربع الواحد، مع شقق بمبلغ 10،236 درهم للمتر المربع والفلل بمبلغ 6،910 درهم للمتر المربع.

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وأضافت أن مؤشر الإيجارات السكنية انخفض بنسبة 2.8 في المائة و 9 في المائة على أساس سنوي، بحسب أريبيان بيزنس.

وتتوقع الاستشارات أيضًا شعورًا إيجابيًا أكثر في السوق هذا العام بسبب الدوافع المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر على السياحة والأعمال والاقتصاد الكلي مثل معرض إكسبو 2020.

وتوقع التقرير أن تتراجع قيم رأس المال والإيجارات بمعدل أبطأ وربما تستقر بحلول نهاية العام الحالي بسبب العدد المحدود من المشاريع الجديدة التي يتم تسليمها.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة الإيجارات بأسعار معقولة، لا سيما في المنازل والفلل الصغيرة.