كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متطوعون يوزعون أقنعة بالمجان في دبي للحماية من كورونا

بدأ متطوعون بتوزيع أقنعة الوجه بالمجان في دبي والشارقة في أعقاب مخاوف من فيروس كورونا في الإمارات بعد تقارير عن نقص في معظم الصيدليات.

وقال الفلبيني لايل داجينو هام لصحيفة غلف نيوز إنه وصديقه باتريك فروندا، قررا توزع الأقنعة الجراحية مجانًا لأن الناس أصبحوا قلقين بشأن تقارير عن فيروس كورونا ويبحثون عن أقنعة الوجه لحماية أنفسهم.

وأضاف “واجهنا وقتًا عصيبًا في البحث عن أقنعة الوجه حتى وجدناها متاحة بسهولة في هايبر ماركت في الشارقة. لقد نشرت رسالة على Facebook لإخبار أصدقائي عن مكان شرائها. واقترح صديقي باتريك واقترح شراء كمية منها وتوزيعها مجانًا “.

وقام كل من هام و فروندا بشراء 10 صناديق تحتوي على 50 قناعًا جراحيًا بقيمة 6 دراهم لكل عبوة ووزعاها على أي شخص قابلوه في الشارع مساء الخميس.

واشترى هام المزيد من الأقنعة ووزعها في شارع الرقة بدبي مساء الجمعة.

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وفي الوقت نفسه، حذرت دائرة الشؤون الاقتصادية في دبي الصيدليات من رفع أسعار أقنعة الوجه. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في تغريدة صباح يوم الخميس “إن دائرة التنمية الاقتصادية تصدر تعليمات إلى الصيدليات وشركات الإمداد الطبي بعدم زيادة أسعار الأقنعة”.

وطلبت دائرة التنمية الاقتصادية من المستهلكين تقديم شكاوى إذا لاحظوا أي زيادة في الأسعار.

ويمكن تسجيل الشكاوى في قطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 600545555.