كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يسير عمل المطاعم الصينية في الإمارات بعد كورونا؟

في الوقت الذي تشعر الشركات على مستوى العالم بآثار تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، تقدم الأسواق والمطاعم الصينية المتمركزة في الإمارات تقييمات متباينة فيما يتعلق بتراجع المبيعات والواردات.

وقال أمباريش جالي، المسؤول في مطعم نيو شنغهاي الصيني الأصيل في دبي “حوالي 90 في المائة من عملائنا صينيون ولم نر أي انخفاض في أعداد الزوار. إن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لنا، ومع ذلك، فقد تلقينا أوامر من مكتبنا الإقليمي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وبالتالي طاقم مطبخنا يستخدم الأقنعة، وينصح بغسل أيديهم بعد كل نصف ساعة أو نحو ذلك، لكن لم يحدث أي انخفاض في عملائنا، وخاصة الصينيين، ولم نشهد أي انخفاض في المبيعات. ”

وقالت ليلي هوا نجوين، مالكة المطعم الفيتنامي Foodis “معظم عملائنا من الأوروبيين أوالآسيويين، مثل الكوريين واليابانيين والهنود. لذلك، لم نر أي تأثير سلبي على مبيعاتنا أو عدد العملاء في كلا فرعينا بعد تفشي فيروس كورونا”.

ورداً عن التدابير الوقائية التي يتخذها المطعم قالت نغوين “نظرًا لأننا لم نتلق أي تعليمات من البلدية أو الوزارة حول ارتداء الأقنعة في المطاعم أو المطابخ، لم نجعله إلزاميًا لموظفينا. كما أننا لا نريد أن نخلق حالة من الذعر بين المجتمع وعملائنا من خلال ارتداء الأقنعة دون تعليمات من السلطات. ”

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ومع ذلك، مع كون الصين الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات، فإن بعض محلات السوبر ماركت وسلاسل محلات السوبر ماركت تشعر بانخفاض الواردات من بعض الفواكه والخضروات القادمة من الصين، بحسب خليج تايمز.

وقال كمال فاشاني، مدير مجموعة المايا التي لديها أكثر من 50 سوبر ماركت في جميع أنحاء دبي: “هناك نقص في الزنجبيل والثوم ولأن الموردين المحليين ليس لديهم مخزون كافي، ونواجه أيضًا نقصًا في تفاح فيجي الذي يتم استيراده من الصين والذي نفد مخزونه الآن، لكن الموردين المحليين يجدون إمدادات بديلة من الهند وتايلاند الآن. ”

وقال مسؤول في LuLu Hypermarket إنه على الرغم من أنه لا يوجد حالياً نقص في الزنجبيل والثوم أو أي مخزونات أخرى من الصين حيث تتوفر مخزونات منها المستودعات. لكن بالطبع، حتى هذا الوقت، لا يزال عدم اليقين مستمراً بسبب تفشي الفيروس المميت ونحن نبحث عن إمدادات بديلة من الهند وتايلاند وما إلى ذلك. ”